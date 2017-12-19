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Общество

Синоптики прогнозируют сохранение гололедицы в Нижегородской области 20-22 декабря

20 декабря 2017 15:46  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют сохранение гололедицы в Нижегородской области 20-22 декабря. Об этом 20 декабря 2017 года сообщил Гидрометцентр.

Согласно информации, в этот период местами пройдет небольшой кратковременный снег. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит -1º…-5°, ночной фон -5º…-9°.

Ожидается облачная с прояснениями погода. На дорогах гололедица.

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