Женщина и ребенок отравились угарным газом в Приокском районе Нижнего Новгорода 19 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина и ребенок отравились угарным газом в Приокском районе Нижнего Новгорода 19 декабря 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону 20 декабря.

Согласно информации, около 11 часов вечера поступило сообщение об отравлении двух жильцов квартиры в доме по ул. Глазунова. Женщина 1990 года рождения и ребенок 2016 года рождения были доставлены в лечебные учреждения. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Работниками аварийной бригады ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" была проведена проверка всех квартир в подъезде. Причины происшествия устанавливаются.

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает население быть предельно осторожными в обращении с бытовым газом.