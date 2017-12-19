Зимний паводок проходит на Нижегородской ГЭС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зимний паводок проходит на Нижегородской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро"). Об этом пресс-служба станции сообщила 20 декабря 2017 года.

Согласно причиной паводка стала аномально-теплая погода и обильные осадки в бассейне Верхней Волги.

На 15:00 20 декабря 2017 года боковая приточность к Нижегородскому гидроузлу достигла 1 250 кубометров в секунду при норме 262 кубометра. В соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР) среднесуточный расход воды через ГЭС составил 2,95 тысячи кубометров в секунду. Уровень воды в нижнем бьефе повысился до нехарактерной для декабря отметки 70,11 м, отметка верхнего бьефа – 83,8 м.

Нижегородская ГЭС работает в штатном режиме, пропуск воды производится исключительно через работающие гидроагрегаты. По прогнозам специалистов, боковая приточность и, соответственно, уровень нижнего бьефа снизятся при наступлении устойчивой морозной погоды.

Предыдущий зимний паводок, также из-за аномально теплой погоды, был на Нижегородской ГЭС в декабре 2015 года.