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Политика

Елизавета Солонченко не исключила возможности выражения позиции нижегородских депутатов по мере пресечения Олегу Сорокину

20 декабря 2017 16:59  [97] Политика
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

И.п. председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко не исключила возможности выражения позиции нижегородских депутатов по мере пресечения Олегу Сорокину. Об этом она заявила журналистам после заседания Гордумы 20 декабря 2017 года.

Вчера зампредседателя Заксобрания Нижегородской области, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин был арестован по решению суда до 17 февраля 2018 года. Журналисты поинтересовались у Солонченко, которая была заместителем Сорокина в период его мэрства, планируют ли депутаты выражать свою позицию по данному вопросу в виде соответствующего ходатайства в суд.

"Думаю, мы сформулируем для суда свою позицию. Потому что в данной ситуации заключение под стражу – это, конечно, максимальное наказание", - отметила она.

И.п. председателя Гордумы также отметила, что переживала бы за любого человека, "с которым проработала столько времени". "Но здесь важно дать возможность правоохранительным органам спокойно разобраться", - добавила она.

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