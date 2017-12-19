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Культура и отдых

Новым директором НГИАМЗ назначен Юрий Филиппов

20 декабря 2017 17:27  [27] Культура и отдых
Юрий Филиппов

Юрий Филиппов

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Новым директором ГБУК НО "Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник" (НГИАМЗ) назначен Юрий Филиппов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, новый директор приступил к исполнению обязанностей с 12 декабря 2017 года. Как пояснили в министерстве, на данный момент бывший директор музея Вениамин Архангельский пока не трудоустроен. Ранее профессор Филиппов занимал пост заведующего отделом истории НГИАМЗ.

Напомним, что прежний директор музея Вениамин Архангельский покинул пост директора по собственному желанию.

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