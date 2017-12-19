Юбилейный двенадцатитысячный магазин X5 Retail Group открылся в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мультиформатная розничная российская компания X5 Retail Group (управляет торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекресток", "Карусель") 15 декабря 2017 года открыла 12-тысячный магазин в России.

Юбилейным стал универсам торговой сети "Пятёрочка" в Новодвинске Архангельской области. Одновременно с ним был дан старт работе еще 12 магазинов в других регионах страны. Одним из центров праздника федерального масштаба стал р.п. Дальнее Константиново Нижегородской области.

По словам начальника управления экономики администрации Дальнеконстантиновского района Юрия Темнова, открытие магазина "Пятёрочка" обеспечивает новые рабочие места и решает задачу обеспечения населения района качественными товарами по доступным ценам.

"Желаю торговой сети "Пятерочка" дальнейших успехов в расширении бизнеса на благо жителей", - отметил он.

Директор Волго-Вятского дивизиона торговой сети "Пятёрочка" Павел Кирсанов сообщил, что сейчас в Нижегородской области действует более 430 магазинов "Пятерочка", из которых примерно половина работает в столице региона.

"Следуя нашей миссии, мы хотим, чтобы все наши покупатели получали качественные продукты и современный сервис. Именно поэтому мы и открываем "дальние регионы", идем в труднодоступные области нашей страны, расширяем ассортимент и улучшаем сервис. Мы надеемся, что этот магазин станет уютным "вторым домом" для наших сотрудников и любимым магазином для наших покупателей", - добавил он.

По словам заместителя директора Волго-Вятского дивизиона торговой сети Алексея Иванова, данный магазин стал первым в этом поселке. При этом здесь представлен наиболее полный ассортимент товаров, особое внимание при этом уделяется местным производителям. Так, ассортимент хлебобулочной продукции более чем на 90% представлен нижегородскими производителями, молочной и мясной гастрономии - порядка 60% и 50% соответственно. Для фермеров и представителей малого бизнеса региона компания также предоставляет возможность размещения своей торговой точки на площадях магазина, в прикассовой зоне, что также способствует увеличению объема продаж выпускаемой ими продукции.

В сети магазинов "Пятёрочка" действует политика обеспечения доступных цен. Пенсионеры и ряд других категорий граждан (например, семьи с детьми) пользуются скидками при покупке товаров. Помимо этого, торговая сеть постоянно проводит интересные акции, в рамках которых цена товаров в ряде случаев может быть почти в два раза ниже, чем в других магазинах.

Новый магазин открыт в доме 38 по улице Советской. Его торговая площадь составляет более 400 кв. м., ассортимент товаров достигает почти 4000 позиций. В магазине работают 13 человек.