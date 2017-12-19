Первая премьера в рамках проекта "Театры детям" состоялась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первая премьера в рамках проекта "Единой России" "Театры детям" состоялась в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба НРО партии сообщила 20 декабря 2017 года.

Согласно информации, в кукольном театре состоялось представление спектакля "Пираты и ларец Деда Мороза". Первый показ с успехом прошел 16 и 17 декабря.

Представление с обязательным хозяином праздника, Дедом Морозом, и с несколько неожиданными для новогодних коллизий пиратами началось около украшенной елки и после интерактивной части продолжилось уже в зрительном зале. Юные зрители "на ура" встречали повороты сюжета и сами не оставались в стороне, эмоционально реагируя на происходящее.

Внимательно следила за спектаклем и координатор проекта "Театры - детям", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова. "Целый ряд проектов "Единой России", которые активно реализуются и в нашем регионе, и по всей стране, предназначен для детей. Это и "Детский спорт", и "Театры малых городов" и теперь уже можно говорить об успешной реализации еще одного - проекта "Театры - детям", - сказала она.



"В детском возрасте формируются основные эстетические установки ребенка, его ценности, взгляд на мир. И театр в этой работе играет важнейшую роль. Он учит добру, красоте, состраданию, прививает первые патриотические начала. Поэтому так важно поддержать детские театры как образовательные учреждения в широком смысле слова "образование". Именно это проект Партии "Театры - детям" и делает.



Сегодня мы видим первые плоды работы. Поставлен спектакль "Пираты и ларец Деда Мороза". Он станет отличным подарком нижегородским детям под Новый год", - отметила Смотракова.

По всей России на поддержку театров в рамках проекта из федерального бюджета выделено 300 млн рублей. В Нижегородскую область пришло 6 млн рублей для трех театров – кукольного, ТЮЗа и театра "Вера". На подготовку этого и других представлений кукольному театру из федерального и областного бюджетов в рамках проекта партии было выделено более 2 млн рублей.

"Средства, выделенные в рамках проекта, мы потратили на оборудование, которое нам необходимо, костюмы и уникальный, предназначенный только для данного спектакля, реквизит", - рассказала режиссер спектакля Елена Османова.

"Деятельность по проекту только начинается. Еще до конца года мы увидим премьеру в ТЮЗе.



А впереди, в 2018 году, нас ждет еще много интересного в наших детских театрах. "Единая Россия" обязательно продолжит их поддерживать", - заключила Смотракова.