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Общество

Водитель автобуса в Нижнем Новгороде оштрафован за падение пассажирки

20 декабря 2017 18:06  [54] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель автобуса в Нижнем Новгороде оштрафован на 10 тысяч рублей за падение пассажирки. Об этом пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 20 декабря 2017 года.

Согласно информации, водитель рейсового автобуса двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль, и при резком торможении допустил падение пассажира. Из-за этого гражданка получила телесные повреждения, которые в совокупности вызвали причинение средней тяжести вреда здоровью.

Вину водитель признал полностью, раскаялся. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по ч.2 ст.12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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