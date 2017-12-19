"Ростелеком" примет участие в программе нижегородского УГИБДД по привлечению граждан к использованию интернет-госуслуг Бизнес

"Ростелеком" примет участие в программе нижегородского УГИБДД по привлечению граждан к использованию электронных госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба компании

Как сообщается в пресс-релизе, до конца 2017 года нижегородцы, обратившиеся в ГИБДД на ул. Стрелка через портал gosuslugi.ru по вопросам обмена водительских удостоверений, получат в подарок от "Ростелекома" брендированную светоотражающую подвеску. "Наличие на одежде таких элементов важно в темное время суток для всех участников дорожного движения. Для водителей – во время вынужденных остановок на трассе, для пешеходов – на неосвещенных дорогах", - отмечается в сообщении.



По информации ГИБДД, по данным на декабрь 2017 года электронными услугами Госавтоинспекции пользуются более 190 тысяч нижегородцев.

"Ростелеком" активно поддерживает в регионе социальные инициативы. В прошлом году благодаря участию компании в проекте "Засветись" светоотражающие элементы получили воспитанники детских домов. Отметим, что "Ростелеком" активно реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации, в том числе, в Нижегородской области. Компания не только предоставляет технологичные телекоммуникационные услуги, но и содействует формированию комфортной социальной среды и повышению качества жизни в стране. В декабре 2017 года Ростелеком вошел в ТОП-5 рэнкинга "Лидеры корпоративной благотворительности" - совместного проекта газеты "Ведомости", Форума Доноров и PwC по комплексной оценке социальных проектов крупнейших компаний", - говорится в пресс-релизе.