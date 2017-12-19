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Общество

Гендиректор санатория в Нижегородской области оштрафован за отправление сотрудника в неоплачиваемый отпуск на девять месяцев

21 декабря 2017 09:34  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гендиректор санатория "Автомобилист" в Борском городском округе Нижегородской области оштрафован за отправление сотрудника в неоплачиваемый отпуск на девять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба региональной госинспекции труда 20 декабря 2017 года.

Согласно информации, главный инженер санатория был отправлен в так называемый "административный отпуск за свой счет" сроком на 238 дней без письменного заявления о предоставлении вышеуказанного отпуска. Таким образом, работодатель нарушил ст. 128 ТК РФ.

Генеральный директор санатория оштрафован на четыре тысячи рублей, также санаторию "Автомобилист" назначено административное наказание в виде предупреждения.

Как сообщили в госинспекции труда, главному инженеру даны разъяснения и рекомендации по обращению в суд о взыскании заработной платы (ст. 234, 391 ТК РФ) за весь период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы без письменного заявления.

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