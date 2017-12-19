БК "Нижний Новгород" обыграл финскую "Катайа Баскет" в первом матче второго этапа Кубка Европы Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

БК "Нижний Новгород" обыграл финскую "Катайа Баскет" со счётом 84:75 в первом матче второго этапа Кубка Европы 20 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Как сообщается в пресс-релизе, стартовый отрезок в матче между БК "НН" и "Катайа Баскет" остался за финнами: в игру быстро включились главные снайперы финской команды Дамьер Питтс и Илари Сеппяля – 5:8. Но уже в следующих атаках нижегородец Иван Стребков показал, кто в доме хозяин. Сначала его передача нашла Владимира Веремеенка в краске, а затем он сам оказался в непосредственной близости от кольца и был точен – 10:8. Первую десятиминутку "Нижний" смог завершить в свою пользу – Вадим Панин забил из-за дуги, а Артем Комолов отдал мяч точно в руки Петру Губанову у чужого щита – 16:12. Сохранить небольшое преимущество после первой половины "НН" все же удалось – 38:35.

Уже на второй минуте третьего отрезка счет стал равным – 38:38. Но тут в игру включился Стеван Еловац, который до того момента был не так заметен на площадке. Два его трехочковых подряд немного охладили пыл "Катайи" - 53:45, а окончательно испортил им настроение баззер Александра Захарова с середины площадки, который и завершил третью четверть. После в атаку включился Дмитрий Узинский, забивший подряд дальний и средний. "Катайа" еще боролась, но сократить преимущество "Нижний" уже не позволил – матч закончился со счётом 84:75.

"Хочу поблагодарить своих игроков за эту победу. После поражения от "Пармы" нам нужно было вернуть команду в нормальное психологическое состояние, потому что парни были явно выбиты из равновесия. Моментами мы показывали хороший баскетбол, временами допускали ошибки, но сегодня я больше думал о том, как сбалансировать время на площадке у русских игроков, потому что уже через два с половиной дня нас ожидает встреча в Кубке России с "Самарой". Старался загрузить Джейка Одума. У Стевана Еловаца не пошло в первой половине, но во второй он вышел уже совсем другим человеком. Только у Вани Стребкова не смог сократить время, надеюсь, он успеет восстановиться до игры с "Самарой". Сегодняшняя победа помогла немного раскрепостить моих игроков.

Следующую игру БК "НН" проведёт снова дома с БК "Самара" 23 декабря.