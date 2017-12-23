Депутаты ЗС НО одобрили во II чтении закон о господдержке казачьих обществ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) приняли в двух чтениях проект областного закона "О государственной поддержке казачьих обществ". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам заседания 21 декабря 2017 года.

Напомним, что 18 декабря законопроект депутаты одобрили на заседании комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества ЗС НО. Как сообщал председатель комитета Дмитрий Малухин, проект закона определяет принципы, формы, направления государственной поддержки деятельности казачьих обществ, разграничивает полномочия органов государственной власти Нижегородской области в сфере развития казачества.

"Проект также позволит заключать соглашения с правительством региона, в рамках которого казаков можно будет привлекать к оказанию помощи органам исполнительной власти в осуществлении различных задач и функций. Например, к участию в обеспечении общественного порядка, ликвидации стихийных бедствий, подготовке юношей к армии. Немаловажно, что их работа в первую очередь будет направлена на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и возрождение традиций казачества", - подчеркнул Малухин.

В первом чтении этот законопроект был принят в июне 2017 года.



СПРАВКА:

Казачество зародилось в 14 веке на степных незаселенных просторах между Московской Русью, Литвой, Польшей и татарскими ханствами. Его формирование проходило в постоянной борьбе с многочисленными врагами вдали от развитых культурных центров. Нижегородские казаки неоднократно участвовали в крупных сражениях, в том числе и в народном ополчении 1612 года.

В настоящее время в Нижегородской области зарегистрировано семь казачьих обществ, общая численность которых по приблизительным оценкам составляет около 1,5 тысяч человек. Их основная деятельность в настоящее время связана с возрождением российского казачества, подготовкой казаков к службе, участием в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, выполнением задач военно-патриотического воспитания молодёжи, культурно-массовой и спортивной работой.