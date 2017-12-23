Нижегородское правительство сообщает о наличии разрешений для демонтажа оболочки пакгаузов на Стрелке Общество

Стрелка Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правительство Нижегородской области сообщает о наличии разрешительной документации для демонтажа оболочки пакгаузов на Стрелке. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на и.о. губернатора Антона Аверина 21 декабря 2017 года.

По его словам, никакой угрозы потери ценных металлоконструкций на Стрелке нет. Аверин отметил, что ведутся работы по демонтажу временных конструкций стен и кровли из шифера, которые закрывают металлический каркас, подлежащий охране.

"Работы по демонтажу ограждающих конструкций проводятся вручную, без применения тяжелой техники, потому что подрядчик понимает сложность и ответственность действий. Все документы, согласно которым эти работы проводятся, все необходимые разрешения у подрядчика имеются. Документация прошла все необходимые экспертизы, работы ведутся четко в рамках проекта. Замечания экспертов, отвечающих за сохранность металлических конструкций, в проектной документации учтены. Есть разногласия по дальнейшей антикоррозийной обработке, но сейчас данный раздел документации дорабатывается, ближе в весне мы получим уже согласованное решение", - заявил Аверин.

Как в свою очередь сообщил заказчик работ, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", поэлементная ручная разборка ограждающих конструкций пакгаузов позволит максимально уберечь ценные конструкции. Согласно разработанной технологической карте, в ближайшие недели рабочим предстоит разобрать ограждающие элементы пакгаузов, снять старый шифер, при необходимости провести работы по укреплению цоколя.

Напомним, что 21 декабря нижегородские градозащитники заявили о том, что демонтаж оболочки пакгаузов до проведения необходимой экспертизы, которая назначена на январь 2018 года. По мнению градозащитниrов, демонтаж является незаконным по той причине, что отсутствуют расчетные показатели того, как конструкции поведут себя без кирпичной оболочки, под открытым небом.

Как сообщалось ранее, в конце ноября 2017 года департамент градразвития области заявлял, что намерен оставить ажурные конструкции в виде открытых беседок. В начале декабря ООО "Фирма "Магистраль" (Нижний Новгород) выиграло торги на право создания парка на Стрелке к 1 мая 2018 года. Подрядчик должен обеспечить сохранность объектов культурного наследия – металлических конструкций павильонов, входивших в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года (пакгаузов), в частности выполнить антикоррозийную защиту каркасов зданий.

В течение 2016-2017 годов на территории Стрелки были демонтированы портовые краны, снесены два бетонных пакгауза. Валерий Шанцев, бывший на тот момент главой региона, в июне 2017 года принял решение о сохранении еще двух "ажурных" металлических конструкций пакгаузов.