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Общество

"Ростелеком" открыл офис продаж нового формата в Дзержинске Нижегородской области

21 декабря 2017 16:18  [287] Общество

Фото: Ростелеком

Обновленный центр продаж и обслуживания клиентов компании "Ростелеком" открылся 20 декабря в Дзержинске Нижегородской области на ул. Чапаева, 28. Об этом пресс-служба компании сообщила 21 декабря 2017 года.

Согласно информации офис организован в формате "магазин в магазине" в супермаркете "Пятерочка", ранее открытом на объекте "Ростелекома".

"Новый формат обновленного офиса позволяет покупателям супермаркета получить как можно больше услуг для дома и семьи. Заплатить за телефон, подключить интернет, совершить покупки теперь можно в одном месте. Это очень удобно, когда визит к провайдеру можно совместить с походом в магазин. Посетители центра могут оставить заявку на подключение "Домашнего телефона", "Интерактивного ТВ", "Домашнего Интернета" и мобильной связи, получить консультацию специалиста. При выборе нескольких услуг клиентам предоставляется скидка. В наличии имеется все необходимое для работы сервисов оборудование: Wi-Fi-роутер, ТВ-приставка. Специалист компании доставит выбранные клиентом устройства в назначенное для подключения услуг время", - рассказала директор филиала "Волга" компании "Ростелеком – Розничные системы" Анна Толстоброва.

Клиентам доступны и другие полезные услуги для дома и семьи. Здесь можно перевести деньги, погасить кредиты, оплатить услуги связи, приобрести антивирусные программы и мобильные устройства, купить авиабилеты.

Новый центр продаж и обслуживания "Ростелекома" в Дзержинске работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 без перерыва, в субботу с 9.00 до 16.00, воскресенье – выходной.

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