АПЗ из Нижегородской области собрал тысячу новогодних подарков для детей из Донецкой и Луганской областей Украины Общество

Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ) имени П.И. Пландина принял участие в сборе новогодних подарков от Нижегородской области для детей из Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба завода 21 декабря 2017 года.

Гуманитарный сбор был организован в преддверии новогодних праздников в соответствии с поручением врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Кроме того, предприятием организована транспортировка груза к месту формирования гуманитарных колонн МЧС России в городе Ногинске Московской области.

"Глава нижегородского региона выразил генеральному директору завода Олегу Лавричеву благодарность и отметил, что оказание гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей является необходимым шагом для восстановления уровня жизни местного населения, пострадавшего в результате боевых действий. Предотвращение последствий гуманитарной катастрофы на данных приграничных с Россией территориях входит в число приоритетных задач государственной важности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2014 и 2015 годах из Арзамаса уже отправляли гумпомощь для жителей Донбасса. Продукты питания длительного хранения, теплые вещи, товары первой необходимости, медикаменты и новогодние подарки тогда были собраны по инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области, генерального директора АО "АПЗ" Олега Лавричева, Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей "Развитие" и местного отделения партии "Единая Россия".