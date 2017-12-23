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Бизнес

Нижегородское УФАС надеется на помощь правоохранителей в решении проблемы с "профессиональными жалобщиками" на госзакупки

21 декабря 2017 16:51  [342] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородское УФАС надеется на помощь правоохранителей в решении проблемы с "профессиональными жалобщиками" на госзакупки. Об этом заявила начальник отдела контроля госзакупок управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области Светлана Кирьякова на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики УФАС 21 декабря 2017 года.

По ее словам, за три квартала 2017 года УФАС проверило 582 закупки, 227 из них – около 40% - оказались с нарушениями. Общая сумма наложенных штрафов – 2,25 млн рублей.

"Растет количество жалоб – их за девять месяцев 2017 года было 709. Но хочется отметить, что часть жалоб подается так называемыми профессиональными жалобщиками, которые затем отзывают свои обращения за определенную коммерческую составляющую. В наших кругах мы это назвали бизнесом, связанным с отзывом жалоб. И это одна из основных проблем. Здесь, к сожалению, только УФАС сделать ничего не может, надеемся на помощь правоохранительных органов в данном вопросе", - отметила Светлана Кирьякова.

Она также подчеркнула, что "профессиональные жалобщики" мешают и УФАС, и заказчикам закупок. "Заказчики рассказали, что в конце года у них даже ставки увеличиваются", - добавила Светлана Кирьякова.

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