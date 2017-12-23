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21 декабря 2017 17:18  [177] Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в избиении отца
Происшествия

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в избиении отца

21 декабря 2017 17:18  [177] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в избиении отца. Об этом сообщается на сайте Автозаводского райсуда 21 декабря 2017 года.

Следствием установлено, что в конце августа 2016 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим отцом 1950 года рождения. Между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый подошел к отцу, сидящему на кровати, и нанес последнему не менее пяти ударов по грудной клетке и рукам.

Дело в отношении автозаводца возбуждено по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Мужчина был ранее судим, он полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Судебное заседание состоится 25 декабря с применением особого порядка судебного разбирательства.

Напомним также, что житель Дзержинска получил более 11 лет колонии строго режима за избиение пенсионерки до смерти.

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