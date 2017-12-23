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Общество

Нижегородские соцучреждения получили 33 автомобиля для перевозки детей и пенсионеров

21 декабря 2017 18:57  [186] Общество
Дмитрий Сватковский

Дмитрий Сватковский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский 21 декабря 2017 года вручил ключи от 33 автобусов для перевозки детей и граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании, учреждениям соцзащиты региона.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства, транспортные средства приобретены в рамках реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением правительства Нижегородской области.

"Сегодня мы вручили 33 автобуса для наших учреждений социальной защиты – это службы, обслуживающие детей-инвалидов и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья. Отрадно, что вручение произошло в преддверии Нового года, теперь не доставит труда привезти детей сюда на новогодние праздники из наших самых отдаленных районов", – сообщил Сватковский.

Он также отметил, что автопарк социальных учреждений будет обновляться ежегодно.

Машины приобретены за счет средств областного бюджета и субсидии, предоставленной бюджету Нижегородской области Пенсионным фондом РФ. Общий объем финансирования из областного бюджета составил 25,3 млн рублей, софинансирование Пенсионного фонда РФ – 11,2 млн рублей.

Поставщиком новых автомобилей по результатам аукциона стал Горьковский автомобильный завод.

"Нам нравится продукция Горьковского автомобильного завода. Мы встречались с автопроизводителями и смотрели новые модели, я считаю, хорошо, когда они используются в регионе", – подчеркнул Сватковский.

По данным регионального минсоцполитики, новые транспортные средства соответствуют установленным стандартам качества перевозки детей и взрослых, а также техническим регламентам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Микроавтобусы для детей дополнительно укомплектованы всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки – ремнями безопасности, световой и звуковой сигнализацией, тахографами и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Технические характеристики автотранспорта для мобильных бригад включают все необходимые для проезда на труднодоступных территориях компоненты: усиленный кузов, увеличенный дорожный просвет, современный салон для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов.

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