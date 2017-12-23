Нижегородская полиция проверяет инцидент с обкидыванием снежками журналистов возле райсуда Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ГУ МВД по Нижегородской области проверяет инцидент с обкидыванием снежками журналистов возле Нижегородского районного суда. Об этом начальник ГУ МВД Юрий Кулик сообщил журналистам 21 декабря 2017 года.

По его словам, он в курсе информации о том, что 19 декабря представителей СМИ, ожидающих решения суда после задержания зампредседателя Законодательного собрания, полицейские, которые находились на территории, прилегающей к зданию суда, забросали снежками.

Кулик расценил их действия, как "однозначно неправильные" и сообщил, что по данному факту уже началась проверка.

"Сообщаю, что будут выяснены все обстоятельства и установлены ответственные", - подвел итог начальник ГУ МВД.