Нижегородская полиция проверяет инцидент с обкидыванием снежками журналистов возле райсуда

Фото:
ГУ МВД по Нижегородской области проверяет инцидент с обкидыванием снежками журналистов возле Нижегородского районного суда. Об этом начальник ГУ МВД Юрий Кулик сообщил журналистам 21 декабря 2017 года.
По его словам, он в курсе информации о том, что 19 декабря представителей СМИ, ожидающих решения суда после задержания зампредседателя Законодательного собрания, полицейские, которые находились на территории, прилегающей к зданию суда, забросали снежками.
Кулик расценил их действия, как "однозначно неправильные" и сообщил, что по данному факту уже началась проверка.
"Сообщаю, что будут выяснены все обстоятельства и установлены ответственные", - подвел итог начальник ГУ МВД.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+