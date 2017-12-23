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Происшествия

Жительница Дзержинска Нижегородской области осуждена на полтора года условно за поджог автомобиля

21 декабря 2017 19:08  [212] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Дзержинска Нижегородской области осуждена к полутора годам лишения свободы условно за поджог автомобиля. Об этом сообщается на сайте Дзержинского райсуда 21 декабря 2017 года.

В судебном заседании установлено, что около полуночи 10 февраля 2017 года женщина подошла к автомобилю, принадлежащему другой гражданке, и вылила на машину принесенный с собой в пластиковой бутылке бензин. Потом она зажигалкой подожгла кузов автомобиля. Убедившись, что пламя разгорается, она покинула место преступления. Автомобиль был уничтожен пламенем. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что подсудимая действовала умышленно, на почве личных неприязненных отношений, понимая общественную опасность и противоправность своих действий.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме. Ее действия были квалифицированы по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). При назначении наказания суд учитывал, что подсудимая активно способствовала расследованию, полностью признала вину и частично возместила причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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Теги:
Поджог Суд
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