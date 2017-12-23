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Общество

"ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" подвело итоги конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" в Нижнем Новгороде

21 декабря 2017 19:12  [297] Общество

Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт"

ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" (100-% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") подвело итоги конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" на тему "Экологичная АЗС", в котором приняли участие школьники 1-4 классов Нижнего Новгорода.

Как сообщила пресс-служба компании 21 декабря 2017 года, более 200 работ, выполненных с помощью карандаша, гуаши и акварели, отличаются своей неординарностью и новым взглядом на привычные вещи. Юные таланты видят автозаправочные станции "ЛУКОЙЛ" в различных формах: на одних заправка идет от растений или экзотических деревьев, на других применяется солнечная энергия и электричество, на третьих предусмотрено экологическое топливо для автомобилей, корм для лошадей и других животных, часто встречалась и колонка с мороженым для детей. Кроме того, в рисунках были отражены основные экологичные технологии, применяемые на АЗС "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" для снижения выброса вредных веществ в окружающую среду.

В стенах Государственной академической филармонии им. М. Ростроповича участников конкурса и их родителей ждали выставка работ, игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Главным подарком стала премьера эксклюзивного 3D-мюзикла "Алиса в стране чудес".

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