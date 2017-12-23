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Общество

Нижегородский минкульт не планирует создавать программу развития музея-заповедника А.С.Пушкина "Болдино"

21 декабря 2017 19:20  [327] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский минкульт не планирует создавать программу развития музея-заповедника А.С.Пушкина "Болдино". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области 21 декабря 2017 года.

В октябре 2017 года стало известно, что музей-заповедник А.С. Пушкина в Большом Болдино вернется в областную собственность с 1 января 2018 года. До этого он с 2014 года находился на муниципальном балансе.

В интервью НИА "Нижний Новгород" в рамках спецпроекта "Жизнь муниципалитетов" глава МСУ Большеболдинского района Владимир Кочетов выразил надежду, что программа развития музея будет принята в 2018 году.

В пресс-службе правительства НИА "Нижний Новгород" сообщили, что министерством культуры не планируется формирование программы развития музея-заповедника А.С.Пушкина "Болдино".

"В 2018 году музей-заповедник будет осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы на год и государственным заданием", - добавили в правительстве.

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