"Единая Россия" сократила количество Межрегиональных координационных советов с 26 до восьми по количеству округов Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президиум генсовета "Единой России" сократил количество Межрегиональных координационных советов (МКС) с 26 до восьми и утвердил положение об их территориальной привязке к федеральным округам. Об этом сообщается на официальном сайте партии 21 декабря 2017 года.

В состав Межрегиональных координационных советов войдут 38 депутатов Госдумы, четыре члена Совета Федерации, два руководителя фракций региональных заксобраний, один секретарь регионального отделения, один руководитель регионального исполкома и один журналист.

Согласно информации, Центральный МКС возглавил Виктор Дзюба, Северо-Западный МКС – Сергей Петров, Южный МКС – Константин Бахарев, Северо-Кавказский МКС – Зураб Макиев, Приволжский МКС – Вячеслав Тимченко, Уральский МКС – Иван Квитка, Сибирский МКС – Виктор Зубарев, Дальневосточный МКС – Сергей Сопчук. Помимо первого заместителя, который будет отвечать за решение электоральных задач и партстроительство, у руководителя МКС будет четыре зама по следующим направлениям: взаимодействие с депутатскими объединениями; агитационно-пропагандистская работа и деятельность идеологических платформ партии; реализация партпроектов; работа с молодежью, спортивной общественностью и волонтерами. Первым заместителем руководителя МКС по ПФО назначен депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Москвин, заместителями - Рамзил Ишсарин, Леонид Черкесов, Игорь Сухарев, Ирек Зиннуров.

"В течение последнего месяца мы проехали все наши территории, встретились с секретарями политсоветов. Одним из центральных вопросов стало обсуждение реформирования Межрегиональных координационных советов. В настоящее время работу региональных отделений партии координируют 26 МКС, и, хотя существующая нарезка в свое время себя оправдала, сейчас мы считаем ее несколько громоздкой. После обсуждения с секретарями было принято решение укрупнить МКС – с 26 до 8, ровно по количеству федеральных округов", – рассказал и.о. секретаря Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он также обратил внимание на то, что в состав МКС ЦФО войдут все региональные отделения партии, за исключением партийных организаций Москвы и Московской области. "Предлагается их координацию поручить напрямую генеральному совету и, соответственно, секретарю генсовета партии", – пояснил Турчак.

В пресс-релизе также отмечается, что ранее в ходе встреч с руководством региональных отделений и партактивом Андрей Турчак заявлял, что наблюдается определенный дефицит как "вертикальных" коммуникаций – между центральными органами руководства партии, региональными, местными и первичными отделениями, так и "горизонтальных" коммуникаций. "Коллеги-партийцы зачастую не знают, что происходит на территории соседних с ними регионов в части партийной работы, реализации партпроектов, решении электоральных задач. Этот дефицит коммуникации мы с вами должны устранять", - подчеркнул он.

Напомним, что 22 декабря 2017 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин пополнил ряды "Единой России".

Как сообщалось ранее, в XVII съезде партии, который проходит в Москве 22-23 декабря 2017 года принимают участие десять делегатов от нижегородского регионального отделения "Единой России".

Напомним также, что 29 ноября в рамках ротации из политсовета НРО "ЕР" были выведены 11 членов, в том числе Валерий Шанцев, Иван Карнилин и Олег Сорокин.