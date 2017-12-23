Старинный трамвайный вагон установлен на Большой Покровской в Нижнем Новгороде 22 декабря Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старинный трамвайный вагон образца 1986 года установлен на Большой Покровской в Нижнем Новгороде 22 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, инсталляция расположена у дома №47а и будет находиться там до окончания Рождественских каникул. Главной целью этой акции специалисты МП "Нижегородэлектротранс" (трамвай является экспонатом музея предприятия) назвали желание создать праздничное настроение нижегородцам и показать общественный транспорт, который более 120 лет назад курсировал по улицам Нижнего Новгорода.

Как отмечается в пресс-релизе, представленный на Большой Покровской вагон был воссоздан в 1987 году на горьковском вагоноремонтном заводе по старым чертежам по заказу киностудии "Мосфильм" для съемок фильма "Запрещенные люди" режиссера Глеба Панфилова. Позднее он реставрировался в 1995 году к 100-летию первого в России нижегородского трамвая.

Напомним, что первая часть ул. Большая Покровская была реконструирована осенью 2017 года в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда", цена контракта на ремонт половины улицы (от пл. Минина до трамвайных путей) составила 171,78 млн рублей. Ремонт второго участка ул.Большой Покровской (от трамвайных путей до Госбанка) запланирован на 2018 год.

СПРАВКА:

Трамвайный вагон образца конца XIX начала XX века "Эрликон" был поставлен в Нижний Новгород в 1896 году камер-юнкером Рафаелем Карловичем фон Гартманом, построившем электрическую железную дорогу с колеей 1000 мм в верхней части города.

Это двухосный вагон с открытой площадкой для вагоновожатого. Он имел два двигателя, каждый мощностью 12,5 лошадиных сил. Длина вагона составляет 6,4 метра, ширина - 2 метра. Внутри два продольных сиденья на 16 человек, на площадке - 10 стоячих мест. Вагон мог развивать скорость от 18 до 50 км/час, но строго придерживался установленной губернатором скорости - не более 12 км/час.

Плата за проезд внутри вагона (первый класс) была 5 копеек, на площадке (второй класс) - 3 копейки.

В конце 1920-х годов выгон был перестроен мастерскими треста механического транспорта на широкую колею 1524 мм и эксплуатировался до начала 1930-х годов.