Насмерть сбивший двух женщин в Ветлужском районе Нижегородской области водитель осуждён на четыре года Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Насмерть сбивший двух женщин в Ветлужском районе Нижегородской области водитель осуждён на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 22 декабря 2017 года.

По данным суда, 12 июля 2017 года около 23:35 пьяный житель Шахуньи, лишенный права управления транспортным средством, на своём автомобиле ВАЗ 21121 выехал на встречную полосу и сбил женщину и двух её дочерей, шедших по обочине. ДТП произошло на автодороге Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга у деревни Иваново. В результате женщина и её старшая дочь скончались, а 13-летняя девочка получила тяжёлые травмы.

Как сообщает прокуратура, после совершения наезда на пешеходов водитель с места ДТП скрылся. Но, в результате ДТП на машине образовались серьезные повреждения из-за которых она загорелась недалеко от места происшествия.

Суд приговорил виновного 29-летнего мужчину по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц) к четырём годам колонии-поселения. Также с него взыскано в пользу потерпевших более 34 тысяч рублей на возмещение материального ущерба и 1,5 млн рублей - в счет возмещения морального вреда.