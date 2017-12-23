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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Семёнове Нижегородской области 21 декабря

22 декабря 2017 10:34  [144] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре в Семёнове Нижегородской области 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 00:01 в МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир личного жилого дома на четырёх хозяев на ул. Ленина в Семенове. Пожарные с помощью масок для спасаемых эвакуировали шесть человек. Никто из них не пострадал. В результате пожара огнем было повреждено напольное покрытие квартиры на общей площади 2 кв. метра.

На месте пожара было обнаружено тело 60-летнего хозяина квартиры. По предварительным данным, причиной стала неосторожность при курении погибшего.

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