Главную новогоднюю ёлку открыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода 21 декабря Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Главную новогоднюю ёлку открыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Торжественное зажжение праздничных огней и открытие главной новогодней елки Канавинского района в парке им. 1 Мая прошло в рамках фестиваля "Нижний, выходи гулять!".

На мероприятии также состоялось награждение победителей конкурса "Креативное дерево", участники которого соревновались в украшении деревьев парка им. 1 Мая. Награду за первое место разделили между собой воспитанники детского сада №6 "Светлячок" и детского сада №18 "Паровозик", призерами второго места стали команды школ №55 и №52, третьего места – воспитанники детского сада №126. Кроме того, многодетным семьям - жителям Канавинского района были вручены билеты на новогодний каток в парке им. 1 Мая.

По словам и.о. главы администрации района Михаила Шарова, созданию новогодней атмосферы в Канавинском районе для его жителей придается большое значение. "В связи с приближением Нового Года и Рождества Христова, зажигая огни на главной елке Канавинского района, хочу пожелать вам отличного праздничного настроения и новогодней атмосферы в ваших домах и дворах. Администрация района с большой ответственностью относится к подготовке празднования Нового Года и Рождества: проводятся новогодние дворовые елки во всех микрорайонах, праздничные конкурсы, благотворительные мероприятия. Каждый житель Канавинского района может принять участие в этих мероприятиях и получить массу положительных эмоций" - отметил он.

Напомним, что праздничные мероприятия на пл. Минина начнутся 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00. Символом новогодних праздников в Нижнем Новгороде станет ростовая кукла "Щелкунчик".