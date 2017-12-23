Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет пред судом по обвинению в убийстве из ревности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет пред судом по обвинению в убийстве из ревности. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 22 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 3 октября 2017 года обвиняемый находился в гостях в квартире на ул. Планетной. После того, как к хозяину пришла женщина, к которой гость испытывал симпатию, между мужчинами произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес хозяину осколком бутылки ранение по шее, от которого 48-летний потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вину он признал и был арестован. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.