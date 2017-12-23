Последние новости рубрики Происшествия
22 декабря 2017 17:09  [164] Волонтеры просят помощи в поисках вновь пропавшей 14-летней нижегородки Екатерины Солдатовой
22 декабря 2017 15:11  [243] Нижегородец задержан по подозрению в эксгибиционизме перед несовершеннолетними
22 декабря 2017 11:53  [279] Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря
22 декабря 2017 11:52  [294] Предприниматель из Павловского района Нижегородской области осужден на пять лет условно за бутлегерство
22 декабря 2017 11:32  [281] Директор газовой службы в Городце Нижегородской области осуждена на четыре года за гибель женщины и ребёнка
22 декабря 2017 11:29  [289] Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет пред судом по обвинению в убийстве из ревности
22 декабря 2017 10:34  [142] Мужчина погиб на пожаре в Семёнове Нижегородской области 21 декабря
22 декабря 2017 10:17  [346] Насмерть сбивший двух женщин в Ветлужском районе Нижегородской области водитель осуждён на четыре года
21 декабря 2017 19:08  [210] Жительница Дзержинска Нижегородской области осуждена на полтора года условно за поджог автомобиля
21 декабря 2017 17:18  [176] Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в избиении отца
Происшествия

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет пред судом по обвинению в убийстве из ревности

22 декабря 2017 11:29  [289] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет пред судом по обвинению в убийстве из ревности. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 22 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 3 октября 2017 года обвиняемый находился в гостях в квартире на ул. Планетной. После того, как к хозяину пришла женщина, к которой гость испытывал симпатию, между мужчинами произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес хозяину осколком бутылки ранение по шее, от которого 48-летний потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вину он признал и был арестован. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph