Реальные денежные доходы в Нижегородской области снизились на 4,7% за 11 месяцев 2017 года Экономика

Реальные денежные доходы в Нижегородской области снизились на 4,7% за 11 месяцев 2017 года

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Реальные располагаемые денежные доходы населения Нижегородской области снизились на 4,7% за 11 месяцев 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата 22 декабря 2017 года.



Согласно информации, среднедушевые денежные доходы населения, по предварительным данным, в январе-ноябре текущего года составили 29 764 рубля. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среднедушевые доходы выросли на 0,4%.



При этом реальные денежные доходы (с учетом инфляции) в январе-ноябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизились на 4,1%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (с учетом инфляции и обязательных платежей) за этот период снизились на 4,7%.



Напомним, что 25 мая 2017 года в ходе своего отчета перед депутатами Заксобрания Нижегородской области Валерий Шанцев, являвшийся на тот момент губернатором, выразил обеспокоенность постепенным снижением реальных доходов граждан. Как подчеркнул тогда глава региона, это общероссийская тенденция, которая является следствием негативного влияния на экономику государства глобальных внешних факторов. К уровню 2013 года реальные доходы населения Нижегородской области на тот период сократились на 7,4%.



Напомним также, что инфляция в Нижегородской области составила 2,7% за 11 месяцев 2017 года.