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Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 16:25 на 397 км автодороги Москва – Уфа 46-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Juke совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП 77-летняя пешеход погибла.
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