Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:25 на 397 км автодороги Москва – Уфа 46-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Juke совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 77-летняя пешеход погибла.