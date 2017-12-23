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Происшествия

Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря

22 декабря 2017 11:53  [280] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:25 на 397 км автодороги Москва – Уфа 46-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Juke совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 77-летняя пешеход погибла.

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