Предприниматель из Павловского района Нижегородской области осужден на пять лет условно за бутлегерство Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприниматель из Павловского района Нижегородской области осужден на пять лет условно за производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 22 декабря 2017 года, в 2015 году на территории Павловского района предприниматель организовал нелегальное производство немаркированной алкогольной продукции. Для этого он приобрел гараж в бывшем совхозе с. Таремское. Туда он привез спирт и оборудование. Разведенный водой спирт он разливал по бутылкам 0,25 и 0,5 л. На бутылки наклеивались этикетки различных марок водки отечественных производителей и поддельные специальные марки. Потом под видом фабричной эта продукция помещалась на склады в с. Таремское и в Павлово.

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области во время оперативно-розыскных мероприятий пресекли эту нелегальную деятельность. Они изъяли 52 тысячи бутылок на 2,64 млн рублей, а также оборудование, фальшивые спецмарки и сырье.

Предприниматель был признан виновным по п."б" ч.6 ст.171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере), ч.4 ст.327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок).

Предприниматель также оштрафован на 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре силовики задержали шестерых подозреваемых в производстве контрафактного алкоголя в Нижегородской области.