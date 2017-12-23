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Бизнес

АО "Авиабор" в Нижегородской области заявляет о попытках рейдерского захвата завода московской компанией

22 декабря 2017 12:14  [556] Бизнес
Завод Авиабор

Завод Авиабор

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

АО "Авиабор" (Дзержинск, Нижегородская область) заявляет о попытках рейдерского захвата завода компанией "Прогрессор" (ООО, Москва). Об этом стало известно на пресс-конференции руководства дзержинского предприятия 21 декабря 2017 года.

Корпоративный консультант АО "Авиабор" Игорь Колтунов рассказал, что московская компания выкупила 22% акций. Он отметил, что признаками рейдерства стали: агрессивное поведение нового акционера при скупке акций; развязывание корпоративного конфликта; вовлечение руководства предприятия и акционеров в череду судебных разбирательств. "Первое, что нас насторожило: 99,9% уставного капитала принадлежит кипрскому офшору. То есть конечный бенефициар фирмы неизвестен", - добавил Колтунов.

Как стало известно, ООО "Прогрессор" является консалтинговой компанией, однако, по информации руководства АО "Авиабор", общество имеет опыт банкротства предприятий в разных регионах страны. В частности, отмечает руководство дзержинского завода, "Прогрессор" занимается скупкой акций с целью их перепродажи по более высокой цене.

"В обычной ситуации новые акционеры приходят к руководству и предлагают свои идеи, программы для того, чтобы повышать капитализацию и наращивать прибыль. "Прогрессор" прежде всего запросил огромный объем документов. Не дождавшись окончания срока, который дает нам закон, они подали жалобу мегарегулятору, но получили отказ. То есть было признано, что мы ничего не нарушили. Попытки завода пойти с ними на переговоры ничего не дали", - рассказал он.

В связи с агрессивным поведением нового акционера совет директоров АО "Авиабор" принял решение о дополнительной эмиссии акций. Московская компания обратилась в суд с требованием признать недействительным решение общего собрания акционеров, однако в удовлетворении иска ему отказали, правоту АО "Авиабор" подтвердили четыре судебных инстанции, в том числе и Верховных суд РФ.

"Когда они поняли, что в "белом поле" выиграть не удалось, они написали несколько жалоб в силовые структуры и теперь пытаются возбудить в отношении "Авиабора" уголовные дела. Мы не знаем, что конкретно они пишут в заявлениях, но можно предположить, что через силовые структуры они хотят доказать незаконность скупки акций нынешней контролирующей группой", - отметил Колтунов.

Руководство АО "Авиабор" считает, что в действиях ООО "Прогрессор" усматриваются признаки рейдерского захвата и корпоративного шантажа, и надеется, что на эту проблему также обратит внимание новый руководитель Нижегородской области Глеб Никитин.

СПРАВКА:
Дзержинский опытный завод авиационных материалов - АО "АВИАБОР" является одним из ведущих предприятий в мире, выпускающим широкий спектр борсодержащих соединений.

Предприятие было создано в 1960 году, как опытный завод Государственного научно-исследовательского института химии и технологии элементо-органических соединений, для производства борсодержащей продукции.

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