Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Чкаловске Нижегородской области Антонины Ярымовой

Антонина Ярымова
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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в в г.о.г. Чкаловск Нижегородской области Антонины Ярымовой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 22 декабря 2017 года.
Согласно информации Ярымова ушла из дома в с. Сицкое 19 апреля 2017 года и не вернулась.
Ее приметы: рост 160 см, телосложение плотное, волосы седые прямые, глаза голубые. Она была одета в серую вязаную шапку, матерчатое серое пальто на пуговицах и синие сапоги "дутики". Особая примета – держит голову набок.
Волонтеры просят сообщать всю информацию о пропавшей женщине по телефонам 8 (83160) 4-17-57 (полиция) и +7 920 019 32 61 (волонтеры).
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