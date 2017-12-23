Назначение и причины поломки катализатора

Каждый автомобилист знает, что выхлопная система является важной частью каждого автомобиля. С выпуском каждой новой модели авто она улучшается и совершенствуется, и сегодня практически на все машины устанавливаются катализаторы.

Предназначение этого элемента.

Катализатор используют для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, попадающих туда вместе с выхлопными газами. Этот узел используют на современных автомобилях со всеми типами двигателей внутреннего сгорания. Нейтрализатор устанавливают сразу после выпускного коллектора, идущего от двигателя авто.

Деталь состоит из корпуса, внутреннего блока и теплоизоляционного слоя. Блок изготавливают из жаропрочной керамики, которая имеет ячеистую структуру.

Со временем соты катализатора засоряются, что ухудшает прохождение выхлопных газов через этот элемент. Внутри него повышается температура, это и приводит к расплавлению элементов внутреннего блока. В итоге, нейтрализатор требует замены.

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Признаки забитого катализатора.

Следующие симптомы могут говорить о том, что нейтрализатор неисправен:

Трудности при запуске автомобиля;

Регулярные провалы тяги при движении, иногда появляются и пропадают;

Загорается индикатор «Проверь двигатель».

Причиной недостаточной динами разгона авто является низкая пропускная способность катализатора. Случается так, что машина резво разгоняется до 120 км/ч, а затем, после непродолжительной остановки, не в состоянии разогнаться до 80. Происходит это по причине падения мощности мотора в результате его невысокого уровня вентиляции. Двигателю просто не хватает поступающего объема воздуха, потому что выхлопные газы не в состоянии покинуть забившуюся систему.

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