Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2017 12:59  [112] Бюджет региональной программы "Формирование комфортной городской среды" составит 1,17 млрд рублей в 2018 году
22 декабря 2017 18:00  [237] Нижегородский инвестсовет одобрил выделение земли под строительство детсада в Городце
22 декабря 2017 17:35  [372] Экипажи ДПС будут дежурить на дорогах Нижнего Новгорода и штрафовать незаконопослушных пешеходов 22-31 декабря
22 декабря 2017 16:45  [247] Правительство Нижегородской области планирует создать 10 "бережливых поликлиник" в регионе в 2018 году
22 декабря 2017 15:58  [258] Бухгалтер администрации Перевозского района Нижегородской области обвиняется в хищении более 1 млн рублей
22 декабря 2017 15:50  [138] Срок приёма заявок на участие в премии "Серебряный лучник"-Приволжье продлён до 29 декабря
22 декабря 2017 15:42  [155] Плата за местные соединения с таксофонов "Ростелекома" будет отменена с 1 января 2018 года
22 декабря 2017 14:55  [215] Нижегородская администрация в третий раз выставила на торги право аренды участка в Лесном городке под парковку
22 декабря 2017 13:44  [192] Пять сотрудников нижегородского ОАО "Теплоэнерго" получили благодарности Минэнерго РФ
22 декабря 2017 13:11  [199] Синоптики прогнозируют похолодание до -15° в Нижегородской области 23-24 декабря
Общество

Роспотребнадзор выявил в Нижнем Новгороде контрафактную икру

22 декабря 2017 12:42  [211] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Роспотребнадзор выявил в Нижнем Новгороде контрафактную икру. Об этом пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщила 22 декабря 2017 года.

Согласно информации, в ведомство в управление поступали жалобы на неудовлетворительное качество лососевой зернистой икры производства ООО "КамчатПром" и ООО "Камчатская рыба".

По данным управления Роспотребнадзора по Камчатскому Краю рыбоперерабатывающее предприятие ООО "КамчатПром" по адресу г. Елизово-2, ул.Уральская, д.11 отсутствует.

А ООО "Камчатская рыба" (г.Елизово, ул.Инженерная,д.25) в течение 2016-2017 годах выпуск лососевой икры в банках не осуществляло.

Информация направлена в правоохранительные органы.

Роспотребнадзор также сообщает, что через социальные сети и СМИ распространяются сообщения о торговле поддельной красной икрой на улицах Нижнего Новгорода. Ведомство призывает граждан внимательно подходить к покупке продуктов к новогоднему столу, в частности икры: не покупайте икру в местах несанкционированной торговли ( на улице, с лотков); внимательно читайте информацию на этикетках и крышках; убедитесь, при какой температуре икра хранится в магазине (в каждом холодильнике должен быть термометр); ознакомьтесь с документами, подтверждающими качество и безопасность продукта (декларацией о соответствии) у продавца; информация, нанесенная на этикетку икры, должна совпадать с информацией в декларации о соответствии.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph