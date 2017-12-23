Роспотребнадзор выявил в Нижнем Новгороде контрафактную икру Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Роспотребнадзор выявил в Нижнем Новгороде контрафактную икру. Об этом пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщила 22 декабря 2017 года.

Согласно информации, в ведомство в управление поступали жалобы на неудовлетворительное качество лососевой зернистой икры производства ООО "КамчатПром" и ООО "Камчатская рыба".

По данным управления Роспотребнадзора по Камчатскому Краю рыбоперерабатывающее предприятие ООО "КамчатПром" по адресу г. Елизово-2, ул.Уральская, д.11 отсутствует.

А ООО "Камчатская рыба" (г.Елизово, ул.Инженерная,д.25) в течение 2016-2017 годах выпуск лососевой икры в банках не осуществляло.

Информация направлена в правоохранительные органы.

Роспотребнадзор также сообщает, что через социальные сети и СМИ распространяются сообщения о торговле поддельной красной икрой на улицах Нижнего Новгорода. Ведомство призывает граждан внимательно подходить к покупке продуктов к новогоднему столу, в частности икры: не покупайте икру в местах несанкционированной торговли ( на улице, с лотков); внимательно читайте информацию на этикетках и крышках; убедитесь, при какой температуре икра хранится в магазине (в каждом холодильнике должен быть термометр); ознакомьтесь с документами, подтверждающими качество и безопасность продукта (декларацией о соответствии) у продавца; информация, нанесенная на этикетку икры, должна совпадать с информацией в декларации о соответствии.