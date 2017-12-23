"ГазЭнергоСтрой" начал завоз оборудования для ликвидации "Черной дыры" в Дзержинске Нижегородской области

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Компания "ГазЭнергоСтрой – экологические технологии" (входит ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой") приступила к завозу оборудования для ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" в Дзержинске Нижегородской области.
Как сообщила пресс-служба ГК 22 декабря 2017 года, основное технологическое оборудование, которое будет использовано для обезвреживания содержимого свалки промышленных отходов "Черная дыра", готово к установке.
Обезвреживание накопленных отходов будет происходить на закрытой территории завода "Оргстекло" в непосредственной близости от ликвидируемого объекта. В сентябре 2017 года компания "Газэнергострой - Экологические технологии" завершила подготовку площадки и приступила к заливке фундаментов, в настоящий момент завершается монтаж металлоконструкций. В связи со сложным химическим составом отходов уникальное оборудование для их утилизации было произведено по индивидуальному проекту на ряде европейских предприятий.
В основе комплекса лежит технология высокотемпературного термолизного обезвреживания особо опасных отходов, запатентованная ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой". Эта разработка позволяет ликвидировать сложные по составу вещества экологически безопасным методом и при необходимости использовать для полного уничтожения образовавшегося остатка высокотемпературный дожиг.
"Это оборудование – ключевой элемент проекта по обезвреживанию "Черной дыры", его установка – крайне важный для нас этап. Несмотря на серьезные сложности с финансированием, мы постарались не отстать от графика. Уверен, что при соблюдении планов по финансированию, мы сможем завершить ликвидацию накопленного экологического ущерба существенно раньше сроков, оговоренных в Госконтракте", - отмечает президент ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" Сергей Чернин.
Поручения по ликвидации объектов экоущерба в Дзержинске были даны Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента РФ, по итогам заседания президиума Госсовета в 2011 году.
СПРАВКА:
"Черная дыра" - это карстовый провал на территории Дзержинска, куда более 50 лет сливались жидкие химические отходы различных промышленных предприятий.
В отличие от обустроенного шламонакопителя, где разрешено хранить отходы химических производств и где существуют специальный глиняный экран, водоотводящие каналы, полимерная мембрана, предотвращающая попадание загрязняющих веществ в почву и водоносные слои, у "Черной дыры" ничего подобного нет.
Сейчас там накоплено примерно 72 тысячи куб. м жидких и пастообразных отходов, 30-40% содержимого свалки составляют полимерные остатки, углеводороды ароматического ряда, тяжелые металлы, до 30% объема приходится на загрязненную воду, остальное содержимое - токсичные грунты, которые также нуждаются в обезвреживании. Основную опасность представляет возможное загрязнение подземных вод и испарение вредных веществ в атмосферу.
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