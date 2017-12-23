Синоптики прогнозируют похолодание до -15° в Нижегородской области 23-24 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют похолодание до -15° в Нижегородской области 23-24 декабря 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно информации, 22 декабря сохранится облачная погода, пройдет слабый снег. Дневная температура воздуха составит -3…-6°, ночной фон -7…-10°, при прояснениях – до -13°.

В выходные дни, 23-24 декабря, при значительной облачности прогнозируется кратковременный снег. С западным ветром максимальная преобладающая температура будет коло -5°, ночью воздух будет выхолаживаться до -7…-10°, при прояснениях возможны понижения до -12…-15°, что близко к климатической норме.

"25-27 декабря с приближением атмосферного фронта будет облачно, временами снег, при порывистом ветре завьюжит. Температура днем будет колебаться от -5 до -8°, ночные значения составят около -10°, при ясном небе – до -14°. На дорогах сохранятся накат и гололедица", - отмечается в сообщении.