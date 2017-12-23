"Красное Сормово" 22 декабря спустило на воду четвертое судно проекта RST27М для "БФ Танкер" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Завод "Красное Сормово" (АО, Нижний Новгород) 22 декабря 2017 года спустил на воду четвертое из пяти судов проекта RST27М для компании "БФ Танкер" (Санкт-Петербург). Об этом сообщила пресс-служба завода.

Согласно информации, судоходная компания получит химовоз в начале следующего года.

"Мы плавно переходим к реализации производственной программы следующего года. Танкер, который сормовская верфь сегодня спустила на воду, является четвертым химовозом проекта RST27М, модернизированным силами конструкторов "Морского инженерного бюро" и "Волго-Каспийского ПКБ" специально под нужды заказчика и его новые требования к судам такого типа. "БФ Танкер" уже подписал в этом году акт приемки трех первых танкеров-химовозов данного проекта из пяти, предусмотренных контрактами. Это свидетельствует о том, что все усовершенствования проекта RST27 в сормовском исполнении полностью устраивают заказчика", – сказал исполнительный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.

"Как представитель компании-заказчика отмечу, что все танкеры, построенные на заводе "Красное Сормово", в эксплуатации зарекомендовали себя как надeжные и современные суда, отвечающие жестким требованиям международных норм в области перевозки различного вида грузов. В настоящее время "БФ Танкер" ведeт диалог с заводом "Красное Сормово" о продолжении строительства серии судов проекта RST27M. Мы высоко ценим профессионализм сормовских судостроителей. Опыт сотрудничества с заводом позволяет уверенно говорить о неизменно высоком сормовском качестве постройки кораблей и своевременном исполнении верфью договорных обязательств", - председатель совета директоров компании "БФ Танкер" Сергей Чаплыгин.

Напомним, что контакт на строительство пяти судов проекта RST27М между "Красным Совмово", "БФ Танкером" и Государственной транспортной лизинговой компанией был подписан в конце 2016 года. Первое судно проекта было спущено на воду в июле 2017 года.

Судно проекта RST27М представляет собой танкер-химовоз и имеет усиленную морскую функцию. Эти суда обладают увеличенной на 800 тонн грузоподъемностью (по сравнению с проектом RST27), способны перевозить нефть и нефтепродукты, пищевые масла, также продукты нефтехимии, обеспечивая в одном рейсе перевозку трех сортов груза.

СПРАВКА:

Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота. Уставный капитал ПАО "Завод "Красное Сормово" составляет 1 млрд 551 млн 934 тысячи рублей. АО "Западный центр судостроения" контролирует 32,36% уставного капитала завода, группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты" – 59,47%.