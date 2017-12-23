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Происшествия

Нижегородец задержан по подозрению в эксгибиционизме перед несовершеннолетними

22 декабря 2017 15:11  [244] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в эксгибиционизме и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 22 декабря 2017 года.

По версии следствия, летом и осенью 2017 года подозреваемый в Приокском и Московском районах неоднократно совершал иные действия сексуального характера (эксгибиционизм) в отношении малолетних мальчиков и девочек, а также развратные действия в отношении несовершеннолетней. Он был задержан 21 декабря.

Уголовное дело в отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста – пять эпизодов) и ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия).

Он трудоустроен, женат, неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, в октябре мужчина был осужден на 15 лет колонии особого режима за сексуальное насилие над детьми в Дзержинске

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