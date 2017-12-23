Плата за местные соединения с таксофонов "Ростелекома" будет отменена с 1 января 2018 года Общество

"Ростелеком" обнуляет стоимость местных звонков с таксофонов универсальной услуги связи

По решению президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, с 1 января 2018 года отменена

Плата за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи "Ростелекома" будет отменена с 1 января 2018 года. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 22 декабря 2017 года.

Согласно информации, отмена платы будет произведена по решению президента "Ростелекома" Михаила Осеевского. Плата будет отменена на звонки на стационарные телефоны в пределах города или сельского района, в том числе на таксофон универсальной услуги, способный принимать входящие вызовы.

"Ростелеком", являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, сейчас обеспечивает функционирование 148 тысяч универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

"Наша компания сделала еще один шаг, чтобы повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны. И ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонную карту. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, многим сельским жителям отмена тарификации не только поможет сэкономить, но и сберечь время", – сказал Осеевский.

"Мы отдаем себе отчет, что, в первую очередь, таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села", – добавил он.

Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.