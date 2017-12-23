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Общество

Бухгалтер администрации Перевозского района Нижегородской области обвиняется в хищении более 1 млн рублей

22 декабря 2017 15:58  [259] Общество
Бухгалтер администрации Перевозского района Нижегородской области обвиняется в хищении более 1 млн рублей

Бухгалтер администрации Перевозского района Нижегородской области обвиняется в хищении более 1 млн рублей

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бухгалтер администрации Перевозского района Нижегородской области обвиняется в хищении более 1 млн рублей из бюджета. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 22 декабря 2017 года.

По версии следствия, специалист первой категории, бухгалтер управления образования молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского района с июня 2014 года по январь 2016 года совершила хищение 1,15 млн рублей, принадлежащих нижегородскому минобразования.

Эти средства были выделены как субвенции бюджета района на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Чиновница обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

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