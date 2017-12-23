Новое оборудование химического цеха введено в эксплуатацию на Новогорьковской ТЭЦ в Нижегородской области Бизнес

Новое оборудование химического цеха введено в эксплуатацию на Новогорьковской ТЭЦ в Нижегородской области

Новое оборудование химического цеха введено в эксплуатацию на Новогорьковской ТЭЦ в Нижегородской области 22 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского филиала Группы "Т Плюс".

Согласно информации, введено оборудование установки двухступенчатого химического обессоливания химического цеха.

В церемонии пуска приняли участие заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы "Т Плюс" Кирилл Лыков, директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов, технический директор – главный инженер Игорь Белов.

В рамках проекта на месте выведенного из эксплуатации и демонтированного старого оборудования (четыре блока фильтров производительностью 390 т/час) в цехе установлено пять блоков фильтров производительностью 600 т/час, работающих по технологии противоточного ионообмена. Новая технология получения обессоленной воды методом противоточного ионообмена с применением двухкамерных фильтров с разными типами смол в разных камерах позволяет существенно снизить расход воды на собственные нужны и обеспечивает более глубокую регенерацию смолы и улучшение качества фильтрата.

Работы по техническому перевооружению химического цеха Новогорьковской ТЭЦ стартовали в марте и проводились в условиях действующего производства без остановки основного технологического процесса выработки химически обессоленной воды. Стоимость проекта составила 162,9 млн. рублей.

Химический цех Новогорьковской ТЭЦ, кроме самой станции, обеспечивает химически обессоленной водой крупных потребителей – ООО "РусВинил" и ООО "ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез". В результате реконструкции общая мощность цеха выросла с 1 580 куб. м воды в час до 1 800 куб. м в час. При этом расход технической серной кислоты уменьшится почти вдвое (с 3,2 тысяч тонн до 1,7 тысячи тонн в год), а едкого натра – в полтора раза (с 2,95 тысячи тонн до 1,952 тысячи тонн в год). Потребление воды на собственные нужды химцеха снизится более чем на 1 млн тонн в год, водопотребление ТЭЦ – с 12,2 до 11,1 млн тонн, соответственно, более чем на 1 млн тонн сократится сброс сточных вод.

"Реконструкция химического цеха Новогорьковской ТЭЦ позволит обеспечить надежное теплоснабжение населения города Кстово, благоприятно скажется на экологической ситуации в городе за счет снижения количества стоков и сбросов загрязняющих веществ в реку Кудьма. Наши потребители получат пар и воду лучшего качества, будут иметь возможность расширения своих производств", – отметил Фролов.

СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (г. Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.



Новогорьковская ТЭЦ расположена в Кстово. Установленная электрическая мощность — 557 МВт, установленная тепловая мощность — 626 Гкал/ч.

