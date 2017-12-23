Нижегородский банк "Ассоциация" включен в программу кредитования малого и среднего бизнеса по сниженным ставкам Бизнес

Банк "Ассоциация" был включен в список уполномоченных банков в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса" (корпорация МСП). Об этом сообщает пресс-служба банка 22 декабря 2017 года.

Согласно информации, данная программа была разработана корпорацией МСП совместно с минэкономразвития и Банком России для обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса доступными кредитными ресурсами. Всего в программе принимают участие 49 российских банков, в том числе нижегородский банк "Ассоциация".

Субъекты МСП (юридические лица и индивидуальные предприниматели) по этой программе смогут получить кредитные средства для реализации инвестиционных проектов, а также на пополнение оборотных средств. Сумма кредита – от пяти млн рублей. Срок кредита – до семи лет.

Как заявлено в пресс-релизе, процентные ставки составят: 10,6% для субъектов малого бизнеса и 9,6% для субъектов среднего бизнеса. Ставки действуют в течение срока действия программы стимулирования – три года, в оставшийся период кредитования – на рыночных условиях.

Также отмечается, что в рамках этой программы невозможно кредитование торговых целей.