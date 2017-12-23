Последние новости рубрики Бизнес
22 декабря 2017 18:47  [251] Судостроительный завод "Лотос" построит два круизных судна для нижегородской ГК "Гама"
22 декабря 2017 17:59  [620] Нижегородское УФНС зарегистрировало Андрея Горшкова гендиректором ОАО "РУМО"
22 декабря 2017 17:51  [209] "Мехуборка регионы" намерено вложить 570 млн рублей в строительство полигона ТКО в г.о.г. Выкса Нижегородской области
22 декабря 2017 17:25  [193] Автопарк "Нижегородского водоканала" в 2017 году пополнился 14 новыми автомобилями
22 декабря 2017 17:04  [142] Нижегородский инвестсовет одобрил предоставление льгот почти на 110 млн рублей компании "Юнилин"
22 декабря 2017 16:14  [204] Нижегородский банк "Ассоциация" включен в программу кредитования малого и среднего бизнеса по сниженным ставкам
22 декабря 2017 16:14  [251] Новое оборудование химического цеха введено в эксплуатацию на Новогорьковской ТЭЦ в Нижегородской области
22 декабря 2017 14:49  [289] "Красное Сормово" 22 декабря спустило на воду четвертое судно проекта RST27М для "БФ Танкер"
22 декабря 2017 13:27  [335] Нижегородский мининвест выставил на торги земельный участок в Московском районе под строительство гостиницы
22 декабря 2017 12:28  [151] Банк ВТБ прокредитует Нижегородскую область на 2 млрд рублей
Бизнес

Нижегородский банк "Ассоциация" включен в программу кредитования малого и среднего бизнеса по сниженным ставкам

22 декабря 2017 16:14  [204] Бизнес

Банк "Ассоциация" был включен в список уполномоченных банков в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса" (корпорация МСП). Об этом сообщает пресс-служба банка 22 декабря 2017 года.

Согласно информации, данная программа была разработана корпорацией МСП совместно с минэкономразвития и Банком России для обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса доступными кредитными ресурсами. Всего в программе принимают участие 49 российских банков, в том числе нижегородский банк "Ассоциация".

Субъекты МСП (юридические лица и индивидуальные предприниматели) по этой программе смогут получить кредитные средства для реализации инвестиционных проектов, а также на пополнение оборотных средств. Сумма кредита – от пяти млн рублей. Срок кредита – до семи лет.

Как заявлено в пресс-релизе, процентные ставки составят: 10,6% для субъектов малого бизнеса и 9,6% для субъектов среднего бизнеса. Ставки действуют в течение срока действия программы стимулирования – три года, в оставшийся период кредитования – на рыночных условиях.

Также отмечается, что в рамках этой программы невозможно кредитование торговых целей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph