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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках вновь пропавшей 14-летней нижегородки Екатерины Солдатовой

22 декабря 2017 17:09  [165] Происшествия
Екатерина Солдатова

Екатерина Солдатова

Фото: ПСО "Волонтёр"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках вновь пропавшей 14-летней нижегородки Екатерины Солдатовой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, утром 22 декабря девушка ушла из дома в Нижнем Новгороде и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые по плечи, серые глаза. Была одета в красный удлиненный пуховик, серый шарф, черные брюки, темно-синие полусапожки. При себе имела черную кожаную сумку.

Ранее уже пропадала, может быть дезориентирована.

Волонтеры просят сообщать всю информацию о пропавшей по телефонам 8 (83160) 4-17-57 (полиция) и +7 920 019 32 61 (волонтеры).

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