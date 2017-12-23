Волонтеры просят помощи в поисках вновь пропавшей 14-летней нижегородки Екатерины Солдатовой Происшествия

Екатерина Солдатова Фото: ПСО "Волонтёр"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках вновь пропавшей 14-летней нижегородки Екатерины Солдатовой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".



Согласно информации, утром 22 декабря девушка ушла из дома в Нижнем Новгороде и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые по плечи, серые глаза. Была одета в красный удлиненный пуховик, серый шарф, черные брюки, темно-синие полусапожки. При себе имела черную кожаную сумку.



Ранее уже пропадала, может быть дезориентирована.



Волонтеры просят сообщать всю информацию о пропавшей по телефонам 8 (83160) 4-17-57 (полиция) и +7 920 019 32 61 (волонтеры).