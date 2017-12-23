Автопарк "Нижегородского водоканала" в 2017 году пополнился 14 новыми автомобилями Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автопарк ОАО "Нижегородский водоканал" в 2017 году пополнился 14 новыми автомобилями. Об этом пресс-служба компании сообщила 22 декабря.

Согласно информации, это первое обновление автопарка за последние три года. Общая стоимость техники составила 65 млн рублей.

"Новые грузопассажирские машины мобильны – они быстро доставят бригады с оборудованием к месту утечки. Передвижная лаборатория телеинспекции позволит провести комплексное обследование трубы в максимально сжатые сроки. А новый экскаватор - погрузчик способен заменить сразу несколько строительных машин и обеспечить выполнение полного цикла работ при раскопках грунта", - пояснил заместитель начальника управления автомобильного транспорта ОАО "Нижегородский водоканал" Егор Гундоров

Генеральный директор ОАО "Нижегородский водоканал" Сергей Белов подчеркнул, что приобретение новой техники, оснащeнной современным оборудованием, является одним из ключевых факторов, позволяющих сократить сроки и повысить эффективность устранения утечек и выполнения плановых работ на сетях холодного водоснабжения и водоотведения. "Благодаря новым автомобилям мы сможем значительно уменьшить сроки устранения аварийных ситуаций, а также улучшить условия труда наших сотрудников. Невзирая на погоду, им приходится работать много часов в крайне тяжелых условиях", - добавил он.

Для аварийно-восстановительных бригад закуплены четыре фургона - передвижных мастерских. Пассажирский отсек оснащeн всем необходимым для пребывания сотрудников аварийной бригады. При этом на его борту имеется самое современное оборудование для устранения внештатных ситуаций. Кроме того, автопарк пополнился еще одной бочкой для перевозки жидкостей, с помощью которых при отключениях воды Нижегородский водоканал обеспечивает альтернативное водоснабжение для жителей города. Также в арсенале предприятия появился новый КамАЗ для перевозки опасного груза – водного аммиака, который используется при очистке питьевой воды.

Среди закупленной техники: экскаваторы, передвижная лаборатория телеинспекции, грузопассажирские автомобили, фургоны для аварийных бригад, бочка для перевозки жидкостей, автомобиль для перевозки опасного груза.

Белов отметил, что предприятие намерено продолжать работу в заданном направлении. "В настоящее время разработана программа по плановому обновлению автопарка Нижегородского водоканала. В 2018 году компания планирует закупку более 20 единиц различной техники, а также определяется количество на 2019 год", - сказал гендиректор.

СПРАВКА:

В автомобильном парке ОАО "Нижегородский водоканал" 340 единиц техники, из них 114 единиц специализированной техники различного назначения: автокраны, автоманипуляторы, илососные автомобили, тракторы с навесным оборудованием, бульдозеры гусеничные, экскаваторы полноповоротные, экскаваторы-погрузчики и другая техника. Также в автопарке Нижегородского водоканала имеется уникальная техника, который нет ни у одного предприятия в нижегородском регионе, к примеру, комбинированные каналопромывочные автомобили, вакуумный экскаватор, а также паровая промысловая установка. Общая штатная численность управления автомобильного транспорта более 650 человек.