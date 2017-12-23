Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2017 12:59  [112] Бюджет региональной программы "Формирование комфортной городской среды" составит 1,17 млрд рублей в 2018 году
22 декабря 2017 18:00  [237] Нижегородский инвестсовет одобрил выделение земли под строительство детсада в Городце
22 декабря 2017 17:35  [373] Экипажи ДПС будут дежурить на дорогах Нижнего Новгорода и штрафовать незаконопослушных пешеходов 22-31 декабря
22 декабря 2017 16:45  [247] Правительство Нижегородской области планирует создать 10 "бережливых поликлиник" в регионе в 2018 году
22 декабря 2017 15:58  [258] Бухгалтер администрации Перевозского района Нижегородской области обвиняется в хищении более 1 млн рублей
22 декабря 2017 15:50  [138] Срок приёма заявок на участие в премии "Серебряный лучник"-Приволжье продлён до 29 декабря
22 декабря 2017 15:42  [155] Плата за местные соединения с таксофонов "Ростелекома" будет отменена с 1 января 2018 года
22 декабря 2017 14:55  [215] Нижегородская администрация в третий раз выставила на торги право аренды участка в Лесном городке под парковку
22 декабря 2017 13:44  [193] Пять сотрудников нижегородского ОАО "Теплоэнерго" получили благодарности Минэнерго РФ
22 декабря 2017 13:11  [199] Синоптики прогнозируют похолодание до -15° в Нижегородской области 23-24 декабря
Общество

Экипажи ДПС будут дежурить на дорогах Нижнего Новгорода и штрафовать незаконопослушных пешеходов 22-31 декабря

22 декабря 2017 17:35  [373] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экипажи ДПС будут дежурить на дорогах Нижнего Новгорода и штрафовать незаконопослушных пешеходов 22-31 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, ежедневно с 22 декабря до конца года на территории областного центра будут проводиться профилактические мероприятия "Маячки над зеброй" - вблизи пешеходных переходов будут стоять патрульные машины с включенными проблесковыми маяками.

"Начиная с сегодняшнего дня, сотрудники ГИБДД, участвующие в акции, от предупреждений переходят к привлечению пешеходов-нарушителей к административной ответственности. За переход проезжей части в неположенном месте пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей", - говорится в сообщении.

По данным УГИБДД, в течение недели в период с 18 ноября по 22 декабря на дорогах области в ДТП получили травмы 20 пешеходов, два человека погибли. В областном центре при переходе дороги пострадали 11 человек.

Отмечается, что к водителям, не пропускающим пешеходов на пешеходных переходах, административные меры применялись с начала акции. За месяц сотрудниками Госавтоинспекции были оштрафованы 1348 водителей-нарушителей.

Как сообщалось ранее, 21 декабря 2017 года Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области.

Напомним, что в период с 1 по 20 ноября 2017 года УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области обратило внимание на всплеск ДТП с участием пешеходов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП УГИБДД
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph