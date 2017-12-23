Экипажи ДПС будут дежурить на дорогах Нижнего Новгорода и штрафовать незаконопослушных пешеходов 22-31 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экипажи ДПС будут дежурить на дорогах Нижнего Новгорода и штрафовать незаконопослушных пешеходов 22-31 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, ежедневно с 22 декабря до конца года на территории областного центра будут проводиться профилактические мероприятия "Маячки над зеброй" - вблизи пешеходных переходов будут стоять патрульные машины с включенными проблесковыми маяками.

"Начиная с сегодняшнего дня, сотрудники ГИБДД, участвующие в акции, от предупреждений переходят к привлечению пешеходов-нарушителей к административной ответственности. За переход проезжей части в неположенном месте пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей", - говорится в сообщении.

По данным УГИБДД, в течение недели в период с 18 ноября по 22 декабря на дорогах области в ДТП получили травмы 20 пешеходов, два человека погибли. В областном центре при переходе дороги пострадали 11 человек.

Отмечается, что к водителям, не пропускающим пешеходов на пешеходных переходах, административные меры применялись с начала акции. За месяц сотрудниками Госавтоинспекции были оштрафованы 1348 водителей-нарушителей.

Как сообщалось ранее, 21 декабря 2017 года Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области.

Напомним, что в период с 1 по 20 ноября 2017 года УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области обратило внимание на всплеск ДТП с участием пешеходов.