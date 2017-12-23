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Бизнес

"Мехуборка регионы" намерено вложить 570 млн рублей в строительство полигона ТКО в г.о.г. Выкса Нижегородской области

22 декабря 2017 17:51  [210] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Мехуборка регионы" намерено вложить 570 млн рублей в строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном захоронения твердых коммунальных отходов в г.о.г. Выкса Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета Нижегородской области 22 декабря 2017 года.

Инвестсовет одобрил предложение компании заключить концессионное соглашение на реализацию данного проекта, однако предварительно будет проводиться конкурс, поскольку альтернативное предложение ранее поступило от ООО "Экологические системы" (дочерняя компания корпорации "ГазЭнергоСтрой").

По информации ООО "Мехуборка регионы", мощность комплекса составит не менее 80 тысяч тонн в год. Срок строительство составит три года с момента заключения последнего договора об аренде земли. Срок действия концессионного соглашения – 25 лет.

Напомним, в ноябре текущего года стало известно, что ООО "Мехуборка регионы" также намерено построить полигон ТКО в Уренском районе. При этом аналогичный проект планирует реализовать ООО "Чистая страна", поэтому на право заключения концессионного соглашения также будет проводиться конкурс.

Ранее также сообщалось, что ООО "АГЖО-Сергач" (дочерняя компания "Эко-Инвест) планирует построить в Сергачском районе полигон для размещения ТБО, а также три мусоросортировочные станции - в Гагинском, Княгининском и Спасском районах. Объем инвестиций – 776 млн рублей.

СПРАВКА:
Учредителем ООО "Мехуборка регионы" является ООО "ПРО Экология". Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – сбор неопасных отходов.

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