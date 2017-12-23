Центральная площадка фестиваля "Горьковская елка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центральная площадка фестиваля "Горьковская елка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

На открытии новогодней площадки на пл. Минина и Пожарского пройдётпраздничная программа, тема которой - театр.

"В течение дня гостей праздника будут развлекать аниматоры, сказочные и театральные персонажи, будут работать фотозоны, мастер-классы по созданию новогодней игрушки, ярмарка подарков и сувениров, можно будет покататься на санях с хаски и оленем и посетить резиденцию Деда Мороза", - говорится в пресс-релизе.

Открытие площадки состоится в 12:00. С 17:00 до 19:00 на главной сцене пройдут театральные представления, танцевальные номера, флешмобы и интерактивная программа от ведущего. Площадка будет работать до 21:00.

Напомним, что новогодний фестиваль "Горьковская елка" проходит в Нижнем Новгороде второй год. В 2016 году фестиваль проходил на пл. Горького. В ноябре 2017 года "Горьковская ёлка" была признана лучшим событием в сфере культуры в России на Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Программа фестиваля "Горьковская елка" на площади Минина и Пожарского 23 декабря 2017 года

Тема - День театра

17.00-19.00 Программа на сцене

На главной сцене праздника для всех гостей пройдут театральные представления, танцевальные номера и интерактивная программа от ведущего.

12.00-17.00 Сказочные и театральные персонажи

Как только вы окажетесь на площади, то сразу попадете в атмосферу волшебства. А все это благодаря нашим зимним героям - Собачке, Сказочному Зайке, Дружелюбным Снеговичкам и их друзьям.

12.00-18.00 Уличная анимационная программа для детей

Наши маленькие гости смогут принять участие в зимних традиционных играх.



12.00-17.00 Конкурсы, подарки от ведущего

12.00-19.00 Катания в упряжке с собаками хаски и на санях Деда Мороза со сказочным оленем

12.00-19.00 Творческие мастер-классы

Каждый желающий сможет своими руками создать необычный новогодний подарок: сплести венок, сделать открытку, смастерить игрушки из природных материалов и многое другое.

12.00-19.00 Игровая зона

Здесь мы научимся метко стрелять в тире, а также постреляем из гигантской рогатки.

12.00-19.00 Резиденция Деда Мороза

Каждый из нас мечтал оказаться в гостях у Дедушки Мороза. На "Горьковской ёлке" у вас есть возможность посетить его волшебную резиденцию, где вы можете загадать новогоднее желание, поделиться сокровенными мечтами, отправить открытку своим близким по всей России, создать красивую новогоднюю игрушку и, конечно же, сделать совместное фото с главным героем праздника.

12.00-19.00 Шатер Хохломской росписи

Здесь мастера Семёновской фабрики расскажут об истории хохломской росписи, помогут подобрать подарки и проведут мастер-класс по росписи. Также вы сможете увидеть традиционные промыслы в новом формате.

12.00-20.00 Ярмарка новогодних подарков

Разнообразие новогодних подарков и сувениров не оставит вас равнодушными. На "Горьковской елке" вы сможете найти подарки для своих родных и близких: мыло ручной работы, вязаные шапочки и носочки, рождественские украшения для интерьера, уникальные керамические изделия, авторские новогодние игрушки, леденцы, расписные пряники и печенье, натуральный чай, украшения и аксессуары ручной работы, сувениры с фирменной символикой фестиваля и другие подарки.

12.00-21.00 Фудкорт

На "Горьковской ёлке" вы сможете попробовать вкусный кофе и какао с зефирками, имбирные пряники, пончики и всеми любимые новогодние сладости, согреться безалкогольным глинтвейном. А для тех, кто проголодался, мы приготовим ароматные бургеры и хот-доги.

12.00-21.00 Фотозоны

Сказочные фотозоны будут ждать вас на главном новогоднем празднике нашего города.

Вы сможете сделать фото на память с новогодними композициями: двухметровым Щелкунчиком, расписанным хохломской росписью, рождественской тантамареской, огромным светодиодным шаром, снеговичком и подарком, посидеть в волшебных санях.

17.00-19.00 Танцевальные флешмобы

Чтобы не замерзнуть в зимние деньки, согреемся танцами народов мира, закружимся в ритме буги-вуги и растопим снег жарким танцем в стиле латина.

19.00-21.00 Новогодняя дискотека

Все вместе потанцуем под праздничные новогодние композиции.

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