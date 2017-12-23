Нижегородские делегаты прокомментировали XVII партийный съезд "Единой России" Политика

Нижегородские делегаты прокомментировали XVII партийный съезд "Единой России", проходящий 22-23 декабря в Москве. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии 22 декабря 2017 года.

В съезде приняли участие 10 делегатов от Нижегородской области, все они - секретари первичных отделений партии.

"Я выбрал секцию "Качество государства", которую вела Ирина Яровая. Отмечу вопрос о работе многофункциональных центров, которые были созданы не так давно. Сложилось мнение, что эти центры качественно работают только в Москве. И мы, как представители регионов, опровергли это мнение. На территории городского округа город Бор МФЦ - это хорошая рабочая система, которая совершенствуется и приносит большую пользу нашим землякам", - рассказал секретарь одного из борских первичных отделений Артур Штоян.

Секретарь первичного отделения "село Чернышиха" Кстовского района, директор основной школы Наталья Окишева отметила, что в рамках съезда рассматривались вопросы организации детского досуга в школах. "Министр образования Ольга Васильева говорила о таких вещах, которые нам всем понятны. Например, о том, что школа должна быть вторым домом. Что учитель, в первую очередь, должен оставаться добрым, а потом уже компетентным. Новое оборудование - это само собой, но то, что школа должна быть открыта с утра и до самого позднего вечера - это обязательно. Особенно на селе, где детям особенно некуда пойти. Поднимался вопрос о связи образования с культурой. Новые театры появляются, ремонтируются дома культуры. В сельских школах есть такая возможность – возить учеников из глубинки в театр. Но эти постановки зачастую дают дополнительное образование, а мы бы хотели увидеть больше постановок по литературным произведениям школьной программы. Об этом тоже шла речь", - поделилась она.

Секретарь первичного отделения "Акимова-3" Канавинского района Нижнего Новгорода, директор школы Ирина Водопьянова отметила важность вопросов, связанных с культурным развитием страны. "Великолепно, что есть проект "Театры – детям", направленный на развитие региональных театров и театров на местах. Сегодня мы услышали, как много сделано в рамках проекта для становления для развития театров. Как бы ни банально это звучало, шла речь о решении проблем с ветхостью зданий, с оснащенностью оборудованием. Тем не менее, эти вопросы являются первоочередными. И очень отрадно, что это не просто озвучено, это исправляется на практике. Конечно, очень хочется, чтобы об этих проектах знали и включались в них как можно больше людей, потому что детские театры – то, что формирует образ нашей молодежи, наше будущее поколение", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в ходе съезда президиум генсовета "Единой России" сократил количество Межрегиональных координационных советов (МКС) с 26 до восьми и утвердил положение об их территориальной привязке к федеральным округам.