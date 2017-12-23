Двенадцать круглогодичных санаторно-оздоровительных учреждений будут работать в Нижегородской области в зимние каникулы Культура и отдых

Восемь оздоровительных центров и четыре санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия будут работать в Нижегородской области в дни зимних каникул. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в зимние каникулы в оздоровительных учреждениях отдохнут 1558 детей. Кроме того, в Краснобаковском и Лукояновском муниципальных районах, г.о. Бор будет организована работа 38 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнет 871 человек. В целом в спортивно-оздоровительных мероприятиях примут участие около 92 тысяч детей и подростков региона.

На базе 38 физкультурно-оздоровительных комплексов пройдут массовые спортивные мероприятия, в которых примут участие около 45 тысяч детей. Около 20 тысяч детей примут участие в работе секций по различным видам спорта. В период новогодних каникул школьники примут участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках декады спорта и здоровья, с 1 по 8 января 2018 года. Организатор мероприятий - министерство спорта Российской Федерации.

Массовые мероприятия будут также организованы на базах общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в домах культуры, библиотеках, клубах по месту жительства. Планируется проведение новогодних и рождественских елок, интерактивных театрализованных представлений, новогодних квестов. Дети примут участие в районных елках, праздниках, организованных депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.

Всего в массовых мероприятиях примут участие около 250 тысяч детей и подростков. Более 31 тысячи детей примут участие в мероприятиях вместе с родителями. Более 19 тысяч детей "группы риска" и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут заняты в работе спортивных секций, объединений дополнительного образования, игровых и конкурсных программах. Около 5 тысяч детей примут участие в экскурсионных программах, в том числе посетят мультимедийную выставку "Россия – моя история".

Дополнительную информацию о мероприятиях в дни новогодних каникул можно получить в отделе по вопросам дополнительного образования и воспитания министерства образования Нижегородской области по телефонам: 434-31-12, 434-14-47.