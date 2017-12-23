Последние новости рубрики Культура и отдых
23 декабря 2017 14:10  [93] Двенадцать круглогодичных санаторно-оздоровительных учреждений будут работать в Нижегородской области в зимние каникулы
23 декабря 2017 09:07  [158] Новогоднее оформление Нижнего Новгорода
22 декабря 2017 18:13  [553] Центральная площадка фестиваля "Горьковская елка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря
22 декабря 2017 13:20  [241] Музей Пушкина принимает заявки на всероссийскую конференцию старшеклассников в с.Б.Болдино Нижегородской области
22 декабря 2017 11:06  [168] Главную новогоднюю ёлку открыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода 21 декабря
22 декабря 2017 09:42  [783] Старинный трамвайный вагон установлен на Большой Покровской в Нижнем Новгороде 22 декабря
21 декабря 2017 15:32  [926] Четыре арт-объекта по чертежам Ивана Кулибина установлены в нижегородском Кулибинском парке
20 декабря 2017 17:27  [386] Новым директором НГИАМЗ назначен Юрий Филиппов
20 декабря 2017 15:40  [293] Более 20 мероприятий пройдет в рамках новогодних праздников в с. Большое Болдино Нижегородской области
20 декабря 2017 15:21  [230] Депкульт перенес запуск на постоянной основе тура "По Руси с Максимом Горьким" на март 2018 года
Культура и отдых

Двенадцать круглогодичных санаторно-оздоровительных учреждений будут работать в Нижегородской области в зимние каникулы

23 декабря 2017 14:10  [93] Культура и отдых

Восемь оздоровительных центров и четыре санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия будут работать в Нижегородской области в дни зимних каникул. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в зимние каникулы в оздоровительных учреждениях отдохнут 1558 детей. Кроме того, в Краснобаковском и Лукояновском муниципальных районах, г.о. Бор будет организована работа 38 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнет 871 человек. В целом в спортивно-оздоровительных мероприятиях примут участие около 92 тысяч детей и подростков региона.

На базе 38 физкультурно-оздоровительных комплексов пройдут массовые спортивные мероприятия, в которых примут участие около 45 тысяч детей. Около 20 тысяч детей примут участие в работе секций по различным видам спорта. В период новогодних каникул школьники примут участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках декады спорта и здоровья, с 1 по 8 января 2018 года. Организатор мероприятий - министерство спорта Российской Федерации.

Массовые мероприятия будут также организованы на базах общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в домах культуры, библиотеках, клубах по месту жительства. Планируется проведение новогодних и рождественских елок, интерактивных театрализованных представлений, новогодних квестов. Дети примут участие в районных елках, праздниках, организованных депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.

Всего в массовых мероприятиях примут участие около 250 тысяч детей и подростков. Более 31 тысячи детей примут участие в мероприятиях вместе с родителями. Более 19 тысяч детей "группы риска" и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут заняты в работе спортивных секций, объединений дополнительного образования, игровых и конкурсных программах. Около 5 тысяч детей примут участие в экскурсионных программах, в том числе посетят мультимедийную выставку "Россия – моя история".

Дополнительную информацию о мероприятиях в дни новогодних каникул можно получить в отделе по вопросам дополнительного образования и воспитания министерства образования Нижегородской области по телефонам: 434-31-12, 434-14-47.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph